ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове прогремели взрывы

Харьков, Вторник 30 января 2024 22:45
UA EN RU
В Харькове прогремели взрывы Архивное фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове сегодня вечером, 30 января, раздались звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, Воздушные силы Украины и харьковского городского головы Игоря Терехова.

"Взрывы в Харькове!", - говорится в сообщении.

Ранее Синегубов обращался к жителям Харькова и области. Он призвал их находиться в укрытиях.

"Есть угроза вражеских БПЛА", - писал глава области.

Что говорят военные

Ранее Воздушные силы сообщали, что ударные дроны типа "Shahed" находились в районе Харькова.

Свежая информация

Терехов сообщил об ударе "Шахеда" по городу.

"Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавил мэр города.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 30 января, в Харькове уже слышали серию взрывов во время воздушной тревоги. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.

После взрывов председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.

Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую громады Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".

Стоит заметить, что оккупанты регулярно бьют ракетами по Харькову и области. Их целью является гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Харьков Война в Украине
NEWS
Попытка №2. В Раду внесли новый законопроект о мобилизации
Попытка №2. В Раду внесли новый законопроект о мобилизации
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда