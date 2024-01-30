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Россияне ударили по двум общинам Харьковской области, применяли "Искандер"

Харьков, Вторник 30 января 2024 20:28
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Россияне ударили по двум общинам Харьковской области, применяли "Искандер" Иллюстративное фото: россияне ударили по двум общинам Харьковской области, применяли "Искандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 30 января, вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую общины Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, в результате обстрелов Золочевской общины Богодуховского района поврежден дом. Пострадавших нет.

При этом был нанесен повторный ракетный удар по населенному пункту Малоданиловской общины. Вероятно, враг применял ракету "Искандер-М". Детали еще уточняют, о пострадавших информации нет.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 30 января, в Харькове уже слышали серию взрывов во время воздушной тревоги. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.

После взрывов глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.

Стоит заметить, что оккупанты регулярно бьют ракетами по Харькову и области. Их целью является гражданская инфраструктура.

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Харьков Война России против Украины ракетный удар
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