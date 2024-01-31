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РФ вночі випустила по Україні два десятки "шахедів" і ракети, в ЗСУ розповіли про збиті цілі

Фото: РФ атакувала Україну дронами і ракетами, ППО знищили понад 10 цілей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупанти випустили по Україні 20 "шахедів" і 3 балістичні ракети у ніч на 31 січня. Сили ППО знищили 14 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Росіяни випустили 20 БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ та мис Чауда - тимчасово окупований Крим. 

Також ворог атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області Росії. 

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безпілотники було знищено в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Атака дронів на Харків 

Близько 16-ї години 30 січня, у Харкові чули серію вибухів під час повітряної тривоги. Згодом керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Харківському району. Інформації про жертв чи постраждалих не було.

Також Синєгубов писав, що росіяни увечері обстріляли Золочівську та Малоданилівську громади Харківської області. Зокрема вони били ракетою "Іскандер-М".

Ввечері 30 січня у Харкові знову пролунала серія вибухів. окупанти атакували місто та область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Внаслідок цієї атаки зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей

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