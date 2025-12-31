ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ ночью ударила по Златополю на Харьковщине: выведено из строя пищевое предприятие

Златополь, Харьковская область, Среда 31 декабря 2025 15:48
UA EN RU
РФ ночью ударила по Златополю на Харьковщине: выведено из строя пищевое предприятие Иллюстративное фото: Россия ударила по Златополю на Харьковщине (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 31 декабря нанесли удары дронами по предприятию пищевой промышленности в Златополе Харьковской области. Поврежден элеватор.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев.

"Сегодня в результате террористической атаки со стороны Российской Федерации, получило повреждения одно из гражданских, пищевых предприятий. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил мэр.

По его словам, россияне атаковали предприятие, которое занималось переработкой зерновых. В результате атаки был поврежден элеватор, предприятие понесло убытки в виде потери зерна, которое там хранилось.

"Предприятие выведено из строя, срок восстановления, который понадобится, будет исчисляться месяцами", - добавил Бакшеев.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 31 декабря Россия атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Больше всего пострадала Одесса и область. По данным местных властей, враг снова нацелился на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. В одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.

Также известно о попадании российских дронов в многоэтажные дома в двух районах Одессы. В одном из них вспыхнули пожары в квартирах. Есть пострадавшие, среди них дети.

Кроме того, во время ночной атаки на Одессу обломки вражеского беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты". Убытки оцениваются в 2,3 миллиона гривен.

Добавим, днем 31 декабря в Запорожской области более четырех часов продолжается воздушная тревога из-за очередной атаки российских войск. В самом Запорожье зафиксировано несколько пожаров, предварительно - без пострадавших. Причиной стал удар российских войск по объекту промышленной инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Атака дронов
Новости
Запорожье снова под обстрелом: РФ ударила по промышленному объекту
Запорожье снова под обстрелом: РФ ударила по промышленному объекту
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем