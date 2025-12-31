РФ ночью ударила по Златополю на Харьковщине: выведено из строя пищевое предприятие

Российские войска ночью 31 декабря нанесли удары дронами по предприятию пищевой промышленности в Златополе Харьковской области. Поврежден элеватор.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев.

"Сегодня в результате террористической атаки со стороны Российской Федерации, получило повреждения одно из гражданских, пищевых предприятий. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил мэр.

По его словам, россияне атаковали предприятие, которое занималось переработкой зерновых. В результате атаки был поврежден элеватор, предприятие понесло убытки в виде потери зерна, которое там хранилось.

"Предприятие выведено из строя, срок восстановления, который понадобится, будет исчисляться месяцами", - добавил Бакшеев.