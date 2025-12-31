РФ вночі вдарила по Златополю на Харківщині: виведено з ладу харчове підприємство

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

"Підприємство виведене з ладу, термін відновлення, який знадобиться, буде обліковуватися місяцями", - додав Бакшеєв.

За його словами, росіяни атакували підприємство, яке займалося перероблюванням зернових. В результаті атаки було пошкоджено елеватор, підприємство зазнало збитків у вигляді втрати зерна, що там зберігалося.

"Сьогодні внаслідок терористичної атаки з боку Російської Федерації, зазнало пошкоджень одне з цивільних, харчових підприємств. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив мер.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 127 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Найбільше постраждала Одеса та область. За даними місцевої влади, ворог знову націлився на цивільну й енергетичну інфраструктуру регіону. В одному з населених пунктів області через атаку зайнялися склади логістичної компанії.

Також відомо про влучання російських дронів у багатоповерхові будинки у двох районах Одеси. В одному з них спалахнули пожежі у квартирах. Є постраждалі, серед них діти.

Окрім того, під час нічної атаки на Одесу уламки ворожого безпілотника впали на територію автодвору сортувального термінала "Нової пошти". Збитки оцінюють у 2,3 мільйона гривень.

Додамо, вдень 31 грудня у Запорізькій області понад чотири години триває повітряна тривога через чергову атаку російських військ. У самому Запоріжжі зафіксовано кілька пожеж, попередньо - без постраждалих. Причиною став удар російських військ по об’єкту промислової інфраструктури.