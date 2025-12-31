В Одессе обломки дрона РФ уничтожили посылки "Новой почты" на более чем 2 млн гривен

Во время ночной атаки на Одессу обломки вражеского беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты". Убытки оцениваются в 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" в Telegram .

"В ночь на 31 декабря во время массированной атаки в Одесской области обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, все работники находились в укрытии и не пострадали.

Впрочем, из-за попадания обломков произошло возгорание прицепа грузового автомобиля, в котором находилось 110 посылок общей объявленной стоимостью 2,3 миллиона гривен. Все они уничтожены.

В компании заверили, что компенсируют потерю отправлений и уже связываются с клиентами относительно возмещения. Терминал уже возобновил работу.