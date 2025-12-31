ua en ru
Россия ночью запустила по Украине более 120 дронов: сколько сбила ПВО

Среда 31 декабря 2025 08:27
UA EN RU
Россия ночью запустила по Украине более 120 дронов: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 101 дрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 31 декабря Россия атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 30 декабря до утра 31 декабря россияне атаковали 127 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ТОТ АР Крым. Около 80 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 31 декабря Россия снова осуществила массированный обстрел Украины. Вражеские дроны атаковали, в частности Одессу, Киев и область.

Вчера, 30 декабря, Черноморский порт подвергся двум атакам за день, в результате чего загорелся резервуар с маслом. Также атаке подвергся порт Южный.

Всего в ночь на 30 декабря российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников.

