РФ ночью ударила по Днепру и Павлограду: первые последствия массированной атаки (фото)

Российские войска сегодня ночью, 30 августа, атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами различных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Российская армия совершила комбинированную массированную атаку на Днепропетровскую область. Агрессор направил на регион ракеты и беспилотники", - отметил Лысак.
По его словам, в Днепре и Павлограде вражеским обстрелом повреждены инфраструктурные объекты, на них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелись частный дом и хозяйственная постройка.
Глава ОВА также добавил, что Никопольщина страдала от ударов из РСЗО "Град" и FPV-дронов. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Повреждены предприятие и АЗС.
"Беспилотником враг попал и по Межевской громаде Синельниковского района. Последствия уточняются", - добавил он.
Напомним, что сегодня ночью, 30 августа, войска РФ атаковали Украину. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.
Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены, известно о по меньшей мере 22 пострадавших.
Также сообщалось, что из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживается, и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Среди рейсов есть и поезда международного сообщения.
Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.