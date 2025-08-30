RU

РФ ночью ударила по Днепру и Павлограду: первые последствия массированной атаки (фото)

Фото: РФ ночью ударила по Днепру и Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 30 августа, атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами различных типов. В результате обстрела повреждены инфраструктурные объекты и дома, возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Российская армия совершила комбинированную массированную атаку на Днепропетровскую область. Агрессор направил на регион ракеты и беспилотники", - отметил Лысак.

По его словам, в Днепре и Павлограде вражеским обстрелом повреждены инфраструктурные объекты, на них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

Глава ОВА также добавил, что Никопольщина страдала от ударов из РСЗО "Град" и FPV-дронов. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской, Мировской громадах. Повреждены предприятие и АЗС.

"Беспилотником враг попал и по Межевской громаде Синельниковского района. Последствия уточняются", - добавил он.

 

 

 

Массированный обстрел Украины 30 августа

Напомним, что сегодня ночью, 30 августа, войска РФ атаковали Украину. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.

Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены, известно о по меньшей мере 22 пострадавших.

Также сообщалось, что из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживается, и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Среди рейсов есть и поезда международного сообщения.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

