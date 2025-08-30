ua en ru
Из-за обстрелов Киевской области ряд поездов существенно задерживаются: полный перечень

Суббота 30 августа 2025 06:30
Из-за обстрелов Киевской области ряд поездов существенно задерживаются: полный перечень Фото: из-за обстрелов Киевской области ряд поездов существенно задерживаются (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 30 августа, атаковали Украину дронами и ракетами различных типов. Из-за обстрелов Киевской области ряд поездов задерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов", - отметили в УЗ.

Сообщается, что сейчас такие рейсы следуют с задержками:

  • №74 Перемышль - Харьков;
  • №24 Хелм - Киев;
  • №144 Рахов - Сумы;
  • №2 Ивано-Франковск - Харьков;
  • №21 Харьков - Львов; №21 Харьков - Львов;
  • №106 Одесса - Киев.

Железнодорожники уже приступили к восстановлению инфраструктуры и пытаются как можно скорее вернуться к стандартному графику. Следить за задержками рейсов можно по ссылке.

Массированный обстрел Украины 30 августа

Напомним, что сегодня ночью, 30 августа, россияне массированно атаковали Украину. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.

Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены. Количество пострадавших уточняется.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

