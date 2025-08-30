РФ вночі вдарила по Дніпру і Павлограду: перші наслідки масованої атаки (фото)

Російські війська сьогодні вночі, 30 серпня, атакували Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Російська армія вчинила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровщину. Агресор скерував на регіон ракети та безпілотники", - зазначив Лисак.
За його словами, у Дніпрі та Павлограді ворожим обстрілом пошкоджені інфраструктурні об'єкти, н них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок та господарська споруда.
Глава ОВА також додав, що Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС.
"Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються", - додав він.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 30 серпня, війська РФ атакували Україну. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони країни.
Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані, відомо про щонайменше 22 постраждалих.
Також повідомлялось, що через обстріл Київської області ряд потягів затримується, і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Серед рейсів є й потяги міжнародного сполучення.
Більше подробиць про нічну атаку на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.