РФ вночі вдарила по Дніпру і Павлограду: перші наслідки масованої атаки (фото)

"Російська армія вчинила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровщину. Агресор скерував на регіон ракети та безпілотники", - зазначив Лисак.

За його словами, у Дніпрі та Павлограді ворожим обстрілом пошкоджені інфраструктурні об'єкти, н них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок та господарська споруда.

Глава ОВА також додав, що Нікопольщина потерпала від ударів з РСЗВ "Град" та FPV-дронами. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській, Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство та АЗС.

"Безпілотником ворог влучив і по Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються", - додав він.