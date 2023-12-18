РФ ночью атаковала Украину "шахедами", ПВО уничтожила все цели

Российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед" сегодня ночью, 18 декабря. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.
Военные РФ выпустили по Украине 5 БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского района в России. Все дроны были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Вражеские цели ликвидировали в пределах четырех областей: Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой.
В ряде областей Украины сегодня ночью, 17 декабря, оглашали воздушную тревогу. Военные предупредили о пролете беспилотников и ракетной угрозе.
В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кропивницкого. В городе звучали звуки взрывов.
Также взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что один из вражеских дронов упал в жилом квартале и в результате взрыва погиб мужчина.
Силам ПВО в ту ночь удалось сбить 20 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59.
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