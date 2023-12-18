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РФ ночью атаковала Украину "шахедами", ПВО уничтожила все цели

Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед" сегодня ночью, 18 декабря. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Военные РФ выпустили по Украине 5 БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского района в России. Все дроны были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Вражеские цели ликвидировали в пределах четырех областей: Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой.

Атака по Украине ночью 17 декабря

В ряде областей Украины сегодня ночью, 17 декабря, оглашали воздушную тревогу. Военные предупредили о пролете беспилотников и ракетной угрозе.

В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кропивницкого. В городе звучали звуки взрывов.

Также взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что один из вражеских дронов упал в жилом квартале и в результате взрыва погиб мужчина.

Силам ПВО в ту ночь удалось сбить 20 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59.

 

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