РФ ночью атаковала Украину "шахедами", ПВО уничтожила все цели

Военные РФ выпустили по Украине 5 БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского района в России. Все дроны были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Вражеские цели ликвидировали в пределах четырех областей: Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой.

Атака по Украине ночью 17 декабря

В ряде областей Украины сегодня ночью, 17 декабря, оглашали воздушную тревогу. Военные предупредили о пролете беспилотников и ракетной угрозе.

В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кропивницкого. В городе звучали звуки взрывов.

Также взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря. Впоследствии стало известно, что один из вражеских дронов упал в жилом квартале и в результате взрыва погиб мужчина.

Силам ПВО в ту ночь удалось сбить 20 ударных беспилотников и управляемую авиационную ракету Х-59.