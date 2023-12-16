В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги сегодня вечером 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram .

"В Одессе слышны взрывы. Есть первые сбивание над морем", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Одесской области. В ведомстве сообщали о пролете "шахедов" из акватории Черного моря в направлении городов Черноморск и Одесса.

Также сегодня вечером, 16 декабря, звуки взрывов звучали в Кропивницком. Военные сообщали о пролете управляемой авиационной ракеты в направление города.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупационные войска регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках атаковать Украину.

В частности, последняя подобная атака произошла ночью, 16 декабря. Захватчики выпустили по нашему государству 31 беспилотник.

Для отражения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил, в общей сложности удалось уничтожить 30 вражеских целей.