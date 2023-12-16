ua en ru
Сб, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кропивницком раздались звуки взрывов

Кропивницкий, Суббота 16 декабря 2023 23:29
UA EN RU
В Кропивницком раздались звуки взрывов Фото: В Кропивницком раздались звуки взрывов вечером 16 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кропивницком Кировоградской области во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов сегодня вечером 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах или последствиях взрывов пока не поступало.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога, которая впоследствии изменила направление на Кропивницкий.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Российские обстрелы Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров на заседании "Рамштайна".

Как рассказали в Главном управлении разведки Украины, враг накапливает ракеты для повторения массированных ударов, впрочем масштабы будут меньше.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, согласно данным ГУР, в России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет - по несколько сотен каждого типа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкий Взрыв Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет