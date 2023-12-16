В Кропивницком раздались звуки взрывов

В Кропивницком Кировоградской области во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов сегодня вечером 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах или последствиях взрывов пока не поступало.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога, которая впоследствии изменила направление на Кропивницкий.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Российские обстрелы Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров на заседании "Рамштайна".

Как рассказали в Главном управлении разведки Украины, враг накапливает ракеты для повторения массированных ударов, впрочем масштабы будут меньше.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, согласно данным ГУР, в России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет - по несколько сотен каждого типа.