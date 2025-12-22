РФ ночью атаковала Кривой рог: возникли пожары, повреждены многоэтажки

Удары по Кривому Рогу

Кривой Рог едва ли не чаще всего из городов центральной Украины находится под ударами россиян. Даже будучи далеко от линии фронта, город регулярно попадает под обстрелы - ракетные, дроновые, с использованием авиабомб.

Так, ночью 6 декабря россияне ударили по энергообъекту в Кривом Роге. Произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций.

Также вечером 3 декабря в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты типа "Искандер-М", в административное здание города.

Кроме того, 26 октября российские войска атаковали Кривой Рог управляемыми авиабомбами, в городе прогремел мощный взрыв. Тогда от обломков пострадало промышленное предприятие.