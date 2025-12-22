РФ ночью атаковала Кривой рог: возникли пожары, повреждены многоэтажки

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возникли пожары и повреждены несколько многоэтажек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.
"В Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар, его ликвидировали. Изуродованы админздания, 2 многоквартирных дома, легковые авто", - отметил Гайваненко.
По его словам, ночью враг также направил беспилотники на Павлоград. Загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.
"БпЛА агрессор попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждены 3 частных дома. По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и обстреливал из артиллерии. Попал по Никополю и Покровской громаде", - добавил глава Днепропетровской ОГА.
Кривой Рог едва ли не чаще всего из городов центральной Украины находится под ударами россиян. Даже будучи далеко от линии фронта, город регулярно попадает под обстрелы - ракетные, дроновые, с использованием авиабомб.
Так, ночью 6 декабря россияне ударили по энергообъекту в Кривом Роге. Произошел резкий перепад напряжения на линиях, питающих крупные насосные станции Горводоканала и котельные теплоснабжающих организаций.
Также вечером 3 декабря в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты типа "Искандер-М", в административное здание города.
Кроме того, 26 октября российские войска атаковали Кривой Рог управляемыми авиабомбами, в городе прогремел мощный взрыв. Тогда от обломков пострадало промышленное предприятие.