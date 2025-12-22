РФ вночі атакувала Кривий ріг: виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки

Удари по Кривому Рогу

Кривий Ріг чи не найчастіше з міст центральної України перебуває під ударами росіян. Навіть будучи далеко від лінії фронту, місто регулярно потрапляє під обстріли – ракетні, дронові, із використанням авіабомб.

Так, вночі 6 грудня росіяни вдарили по енергооб'єкту у Кривому Розі. Стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій.

Також ввечері 3 грудня у Кривому Розі сталося влучання балістичної ракети типу "Іскандер-М", в адміністративну будівлю міста.

Окрім того, 26 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг керованими авіабомбами, у місті пролунав потужний вибух. Тоді від уламків постраждало промислове підприємство.