РФ вночі атакувала Кривий ріг: виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки

Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті обстрілу виникли пожежі та пошкоджено кілька багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
"У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа, її ліквідували. Понівечені адмінбудівлі, 2 багатоквартирні будинки, легкові авто", - зазначив Гайваненко.
За його словами, вночі ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.
"БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі. По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді", - додав глава Дніпропетровської ОВА.
Кривий Ріг чи не найчастіше з міст центральної України перебуває під ударами росіян. Навіть будучи далеко від лінії фронту, місто регулярно потрапляє під обстріли – ракетні, дронові, із використанням авіабомб.
Так, вночі 6 грудня росіяни вдарили по енергооб'єкту у Кривому Розі. Стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні станції Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій.
Також ввечері 3 грудня у Кривому Розі сталося влучання балістичної ракети типу "Іскандер-М", в адміністративну будівлю міста.
Окрім того, 26 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг керованими авіабомбами, у місті пролунав потужний вибух. Тоді від уламків постраждало промислове підприємство.