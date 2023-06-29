В РФ власти впервые признали потери из-за операции РДК и ЛСР в Белгородской области

Губернатор Псковской области (РФ) Михаил Ведерников высказался о потерях среди военнослужащих во время боев с проукраинскими подразделениями "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал российского чиновника.

В своем видеообращении губернатор заявил, что в ходе боевых действий в соседней Белгородской области в начале июня погибли не менее 14 военнослужащих ВС РФ из Псковской области.

"Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни", - рассказал он.

Кроме того, по словам Ведерникова, еще 10 солдат попали в плен. Из них троих уже вернули.

Отметим, что таким образом псковский губернатор стал первым представителем власти РФ, который сообщил о потерях среди Росармии во время рейдов подразделений РДК и ЛСР в Белгородскую область.

Так, и в Минобороны РФ, и белгородский губернатор о потерях в рядах Росармии на фоне операции проукраинских повстанцев в этом регионе предпочитают умалчивать.

Операция РДК и ЛСР в Белгородской области

На днях представители РДК заявили журналистам, что совместно с бойцами ЛСР удерживают под контролем более 4 населенных пунктов на территории РФ - в районе села Новая Таволжанка Белгородской области.

Напомним, что утром 22 мая на канале Легиона "Свобода России" в Telegram появилось сообщение, что бойцы "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти".

Тогда партизаны взяли под контроль села Козинка и Гора-Подол, а также приступили к штурму приграничного населенного пункта Грайворон. В районе была объявлена контртеррористическая операция. По данным российской стороны, силовики якобы ликвидировали большинство диверсантов. Но сами повстанцы признали потерю 2 человек погибшими и 10 ранеными.

В ходе того рейда РДК и ЛСР зашли на несколько десятков километров вглубь РФ, ликвидировали несколько российских силовиков, уничтожили до 10 единиц бронетехники и захватили трофеи.

Между тем, российские добровольцы второй раз совершили подобный рейд на территорию РФ. Впервые они зашли в Белгородскую область еще в марте этого года, а уже 1 июня РДК начал новую фазу операции в этом регионе.

Как рассказали партизаны, их целью является свержение режима Путина и создание демилитаризованной зоны для защиты жителей Украины от постоянных российских атак.

5 июня российские власти признали потерю контроля над одним из сел в Белгородской области, в которое вошли бойцы РДК.