У РФ влада вперше визнала втрати через операцію РДК і ЛСР у Бєлгородській області

Губернатор Псковської області (РФ) Михайло Ведерніков висловився про втрати серед військовослужбовців під час боїв з проукраїнськими підрозділами "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram -канал російського чиновника.

У своєму відеозверненні губернатор заявив, що в ході бойових дій у сусідній Бєлгородській області на початку червня загинули щонайменше 14 військовослужбовців ЗС РФ із Псковської області.

"Похорон проходив минулого і цього тижня. На жаль, це не останні жалобні заходи. На цей момент нам відомо як мінімум про 14 загиблих у ті дні", - розповів він.

Крім того, за словами Ведернікова, ще 10 солдатів потрапили у полон. З них трьох вже повернули.

Зазначимо, що таким чином псковський губернатор став першим представником влади РФ, який повідомив про втрати серед Росармії під час рейдів підрозділів РДК та ЛСР у Бєлгородську область.

Так, і в Міноборони РФ, і бєлгородський губернатор про втрати в лавах Росармії на тлі операції проукраїнських повстанців у цьому регіоні воліють мовчати.

Операція РДК та ЛСР у Бєлгородській області

Днями представники РДК заявили журналістам, що спільно з бійцями ЛСР тримають під контролем понад 4 населені пункти на території РФ - в районі села Нова Таволжанка Бєлгородської області.

Нагадаємо, що вранці 22 травня на каналі Легіону "Свобода Росії" у Telegram з'явилося повідомлення, що бійці "повертаються додому для боротьби за свободу від влади".

Тоді партизани взяли під контроль села Козинка та Гора-Поділ, а також розпочали штурм прикордонного населеного пункту Грайворон. У районі була оголошена контртерористична операція. За даними російської сторони, силовики нібито ліквідували більшість диверсантів. Але самі повстанці визнали втрату 2 осіб загиблими та 10 пораненими.

У ході того рейду РДК та ЛСР зайшли на кілька десятків кілометрів углиб РФ, ліквідували кілька російських силовиків, знищили до 10 одиниць бронетехніки та захопили трофеї.

Між тим, російські добровольці вдруге здійснили подібний рейд на територію РФ. Вперше вони зайшли до Бєлгородської області ще у березні цього року, а вже 1 червня РДК розпочав нову фазу операції у цьому регіоні.

Як розповіли партизани, їхньою метою є повалення режиму Путіна та створення демілітаризованої зони для захисту жителів України від постійних російських атак.

5 червня російська влада визнала втрату контролю над одним із сіл у Бєлгородській області, до якого увійшли бійці РДК.