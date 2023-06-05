Бои под Шебекино и пленные для Украины. Главное о рейде РДК в Белгородской области

Рейд бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области продолжается несколько дней подряд. Партизаны пытаются выйти на приграничный город Шебекино и пополняют обменный фонд пленными.

Июньский рейд

Очередной рейд в Белгородскую область начался в ночь на 1 июня. Эпицентром стал приграничный городок Шебекино. Сообщалось, что всю ночь и утро он был под постоянным огнем, в результате обстрелов, по данным российских властей, пострадали 8 человек.

Также был нанесен удар из реактивных систем залпового огня "Град" по зднию администрации.

Параллельно с обстрелами зашли повстанцы, на автомобильном пункте пропуска "Шебекино" завязались бои. Бойцы РДК сразу подтвердили свое присутствие на этом направлении и объявили о реализации второй фазы действий на территории РФ. Также они подтвердили причастность к атаке "Градами". По их информации, целью были российские силовики, которые собрались в администрации.

В то время, как Минобороны России отчитывалось об отбитой попытке прорыва и якобы уничтожении "более 30-ти террористов", РДК уже вел бои в предместьях Шебекино - в селах Новая Таволжанка и Титовка. А легион "Свобода России" публиковал видео уничтожения самоходного миномета Тюльпан", грузовика с боекомплектом и колонны РСЗО "Град".

Вчера передовые штурмовые группы РДК и легиона зашли в пригород Шебекино. На официальных каналах повстанцев появились видео уничтожения российской техники в лесопосадках. Рейд, который продолжается несколько дней, уже зафиксирован на картах сервиса DeepState Map. Предположительно, "серая зона" занимает почти 10 квадратных километров, а российские силы не контролируют Новую Таволжанку. По состоянию на 5 июня, село под контролем РДК.

Фото: "серая зона" в направлении Шебекино (deepstatemap.live)

Сегодня легион "Свобода России" отчитался об уничтожении двух танков, боевой машины пехоты и бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ). А также опубликовал видео с призывом к российским военным сдаваться в плен.

Отметим, несколько военнослужащих РФ уже попали в плен. Властям Белгородской области предлагали забрать их, но за пленными никто не пришел.

Повстанцы берут пленных и хотят переговоров

Накануне участники рейда предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову приехать на переговоры и пообещали за это освободить двух пленных. Встреча могла пройти в церкви в Новой Таволжанке.

"Если вы до 17:00 явитесь… мы, как жест доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая длится уже полтора года, а теперь продолжается и на территории вашей Белгородской области", - обратился к нему командир РДК Денис Никитин.

Гладков отказался ехать и заявил, что, по его мнению, пленные якобы уже убиты. В то же время он предложил бойцам встречу на пункте пропуска "Шебекино". В итоге переговоры не состоялись, а РДК опубликовал новое видео, на котором показал, что все пленные живы и их стало больше.

Поступок Гладкова раскритиковал главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Тот намекнул на то, что у белгородского губернатора "проблема с яйцами", поскольку он не решился забрать пленных, которых "готовы были отдать даром".

Эпизод закончился тем, что РДК решил передать их в обменный фонд Украины. А сегодня появились видео того, как российских военных брали в плен.

Кроме того, стало известно, что в операции партизан участвуют представители "Польского добровольческого корпуса". Как объяснили в РДК, поляки действуют исключительно на территории Украины и помогают с конвоированием пленных, военной и медицинской логистикой.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что члены ПДК никоим образом не связаны с польскими властями и не имеют отношения ни к Вооруженным силам Польши, ни каким-либо учреждениям.

Еще один момент - оказалось, что РДК якобы использует бельгийские винтовки SCAR. Как пишет Reuters, премьер-министр Александр де Кроо обратится за разъяснениями того, использовалось ли переданное Украине стрелковое оружие в боях на российской территории.

Паническая реакция на рейд

Одним из первых решений российской стороны стало объявление об эвакуации до 1000 детей из приграничных районов. У президента России Владимира Путина заявили, что он регулярно получает данные о ситуации в Белгородской области и "активно занимается" отселением людей.

В окрестностях Новой Таволжанки российские силовики ударили по гражданскому автомобилю. В результате погибли два человека. Как отметили партизаны, противник применяет излюбленную тактику и накрывает артиллерией любые точки, где фиксирует движение. Скорее всего, автомобиль с гражданскими был принят за машину с диверсионной группой.

Для борьбы с ними в приграничные районы в срочном порядке перебросили отряд спецназа из 322-го центра ССО "Сенеж". Кроме того, по дорогам вокруг Шебекино запретили движение транспорта. Однако, судя по всему, этих мер недостаточно.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что реакция российских властей на рейды РДК в Белгородской области свидетельствует о тревоге в информационном пространстве и обществе.

Более того, аналитики полагают, что Кремль абсолютно не понимает, как реагировать на ситуацию, и это провоцирует хаос, панику, рост волнений и критику в его адрес.

"Реакция в основном была сосредоточена на информационном воздействии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России", - говорится в крайнем отчете ISW.

По заявлениям Гладкова, около 4000 жителей приграничного района эвакуировали в пункты временного размещения. Но по словам представителей РДК, организованной эвакуации нет, и людям приходится выезжать самостоятельно.

Одновременно нарастает недовольство военным руководством РФ. Тот же Пригожин продолжает использовать ситуацию для критики министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника штаба сухопутных войск Александра Лапина, который лично руководит вытеснением партизан из Белгородской области.

Так называемые "военкоры" критикуют местную власть за неспособность информировать общественность о событиях. А военный преступник Игорь Гиркин считает, что Кремль ничего не способен сделать с этой ситуацией, не прибегая к отвлечению ресурсов с территории Украины.

Британская разведка уверена, что рейды поставили Москву перед острой дилеммой - усиливать оборону в приграничных районах РФ или укреплять позиции в оккупированных частях Украины.

Что говорят в Украине

Украина отрицает участие представителей своих Сил обороны в рейдах по Белгородской области. Официальная позиция заключается в том, что боевые действия - это внутренний конфликт россиян.

Как объясняет Центр стратегических коммуникаций, операции проводит российское освободительное движение, а его целью является свержение путинского режима. Причем ведутся они силами граждан Российской Федерации.

"Украина защищает свою землю и не ведет боевых действий на территории России", - утверждают в СтратКоме.

Ситуацию в Шебекино комментируют также в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что эти бои закладывают основу для более масштабных военных действий. Он также назвал Шебекино "воротами войны", которые переносят ее на территорию всей России.

Подоляк предлагает рассматривать эти события как конец эпохи "путинской стабильности". Кроме того, он обратил внимание на тотальное информационное игнорирование Шебекино в федеральных СМИ.

"Ведь того, "чего не показали по телевизору", не существует - не правда ли?", - добавил он.

Отдельно сообщалось об открытии гуманитарных коридоров в Украину для жителей Белгородской области из-за хаотичных ударов российских войск и переброски "кадыровцев".

Инициатива согласована с украинским военным командованием. Поэтому всем, кто страдает от обстрелов, могут помочь с эвакуацией вглубь Украины с дальнейшим предоставлением убежища и всего необходимого. Для эвакуации нужно обратиться к представителям легиона "Свобода России" или РДК.

"Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения граждан России", - подтвердил инициативу Подоляк.

А представитель военной разведки Андрей Юсов говорит, что неспособность пресечь действия партизан объясняется переброской всего, что может двигаться, на оккупацию Украины. В дальнейшем это может привести к бунту или более масштабному военному противостоянию.

Что было в мае

Предыдущий рейд по Белгородской области состоялся 22-23 мая. Тогда легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" взяли под контроль села Козинка и Гора-Подол, а также начали штурм приграничного населенного пункта Грайворон.

Фото: "серая зона" под Грайвороном во время майского рейда (deepstatemap.live)

В районе объявили контртеррористическую операцию. По данным российской стороны, силовики якобы ликвидировали большинство диверсантов. Партизаны признали потерю 2 человек погибшими и 10 ранеными.

В ходе того рейда РДК и легион зашли на несколько десятков километров вглубь России, ликвидировали некоторое количество российских силовиков, уничтожили до 10 единиц бронетехники и захватили трофеи.

Главное управление разведки Минобороны объяснило действия добровольцев "созданием полосы безопасности" для защиты украинского приграничья. С территории Белгородской области регулярно наносятся удары по Украине.