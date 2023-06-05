В РФ признали утрату контроля над одним из сел Белгородской области. Туда вошел РДК

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что представители региональных властей "не могут войти" в село Новая Таволжанка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Медуз.

"Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что там находилось около 100 человек по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей оставить населенный пункт", - заявил Гладков.

Однако он не уточнил, из-за чего российские власти "не могут" войти на территорию села.

В то же время представители "Русского добровольческого корпуса" в своем Telegram-канале обратились к Гладкову с просьбой уточнить, почему именно РФ не может вернуть контроль над населенным пунктом.

Ранее мы сообщали, что Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных. Однако он отказался от такого предложения. В ответ на это РДК заявили, что передадут пленных в украинский обменный фонд.

Ситуация в Белгородской области

Напомним, что утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в Telegram появилось видеообращение от военных, в котором они заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти". Жителей приграничных российских регионов военные призвали оставаться дома и не сопротивляться.

Российские добровольцы вторично предприняли такое мероприятие на территорию РФ. Впервые они вошли в Белгородскую область еще в марте этого года. А уже 1 июня "РДК" приступил к новой фазе рейда в Белгородскую область.

Российские повстанцы ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находились многие российские силовики, которые были направлены туда через объявленный план "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и минометом.