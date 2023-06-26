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Российский добровольческий корпус рассказал, сколько населенных пунктов контролирует в России

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Понедельник 26 июня 2023 20:55
Российский добровольческий корпус рассказал, сколько населенных пунктов контролирует в России Фото: в РДК рассказали, сколько населенных пунктов контролирует в России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский добровольческий корпус вместе с Легионом Свободы России взял под контроль более четырех населенных пунктов на территории РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил глава штаба РДК Александр "Фортуна" в интервью "Суспільному".

Он рассказал, что военные объединения контролируют населённые пункты в районе села Новая Таволжанка Белгородской области. При этом в РДК заявили, что материалы прокремлевских СМИ якобы из центра Новой Таволжанки и на российско-украинской границе старыми и очередным ИПСО.

"Такого не может быть, чтобы там что-то снималось после операции", - сказал "Фортуна".

Военный отметил, что в настоящее время в населенных пунктах происходит "укрепление позиций, налаживание и улучшение логистики, аналитики и подготовка для дальнейшего расширения этой зоны".

"Боевые действия, как таковые, там не производятся. Потому что там никого нет (российской армии - ред.), - заметил он.

Однако периодически там происходят "локальные небольшие столкновения", которые носят эпизодический характер, сказал глава штаба РДК.

"На сегодняшний день там происходит расширение "серой зоны", – подытожил он.

Шебекино (карта deepstate)

Фото: скрегшот

Ситуация в Белгородской области

Напомним, что утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в Telegram появилось видеообращение от военных, в котором они заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти". Жителей приграничных российских регионов военные призвали оставаться дома и не сопротивляться.

Российские добровольцы вторично предприняли такое мероприятие на территорию РФ. Впервые они вошли в Белгородскую область еще в марте этого года. А уже 1 июня "РДК" приступил к новой фазе рейда в Белгородскую область.

Российские повстанцы ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находились многие российские силовики, которые были направлены туда через объявленный план "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и минометом.

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