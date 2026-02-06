ua en ru
РФ снова атакует Украину дронами: под ударом Запорожье, Кропивницкий и западные регионы

Пятница 06 февраля 2026 04:53
UA EN RU
РФ снова атакует Украину дронами: под ударом Запорожье, Кропивницкий и западные регионы Фото: взрывы слышны по меньшей мере в двух городах (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь и под утро 6 февраля продолжают атаковать Украину дронами. Взрывы были слышны в нескольких городах, также под угрозой запад страны.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Читайте также: Зеленский приказал подготовить планы защиты энергосистемы к осени: что ждет регионы

Главное:

  • Военные фиксировали группы дронов
  • Взрывы прогремели в Кропивницком и Запорожье
  • Дроны фиксировались над западными областями

Чем атакует РФ и где прогремели взрывы

По данным Воздушных сил ВСУ, российские беспилотники фиксировались над Украиной в течение ночи. Однако в 03:31 в одном сообщении была информация о беспилотниках во многих областях сразу.

В частности, группа дронов летела в Черкасской области, а через некоторое время другие группы дронов держали курс на Запорожье и Кропивницкую. Кроме того, фиксировались дроны на Ровенщине, которые позже летели в Волынскую область курсом на Луцк.

РФ снова атакует Украину дронами: под ударом Запорожье, Кропивницкий и западные регионы

По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, уже в 04:19 в Запорожье работали силы ПВО. Примерно через 10 и 20 минут несколько взрывов прогремели в Кропивницком. Относительно взрывов в западных областях - информации пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:53 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

РФ снова атакует Украину дронами: под ударом Запорожье, Кропивницкий и западные регионы

Обстрелы Украины

Напомним, что несколько часов назад, этой ночью, россияне уже атаковали Запорожье и Запорожскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома, причем в регионе около 12 тысяч абонентов остались без света.

Также мы писали, что в ночь на 5 февраля оккупанты запустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 183 единицы беспилотников разных типов.

По состоянию на 8 утра силы ПВО ликвидировали 156 вражеских дронов. При этом фиксировалось попадание баллистики и 22 беспилотников на 16 локациях, а еще обломков сбитых БПЛА в 7 местах.

