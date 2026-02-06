РФ вкотре атакує Україну дронами: під ударом Запоріжжя, Кропивницький та західні регіони

Російські окупанти в ніч та під ранок 6 лютого продовжують атакувати Україну дронами. Вибухи було чути у кількох містах, також під загрозою захід країни.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

Головне:

Військові фіксували групи дронів

Вибухи пролунали у Кропивницькому та Запоріжжі

Дрони фіксувалися над західними областями

Чим атакує РФ і де пролунали вибухи

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські безпілотники фіксувалися над Україною протягом ночі. Однак о 03:31 в одному повідомлені була інформація про безпілотники у багатьох областях одразу.

Зокрема, група дронів летіла на Черкащині, а через деякий час інші групи дронів тримали курс на Запоріжжя та Кропивницькій. Окрім того, фіксувалися дрони на Рівненщині, які пізніше летіли до Волинської області курсом на Луцьк.

За словами глави Запорізької ОВА Івана Федорова, вже о 04:19 у Запоріжжі працювали сили ППО. Приблизно через 10 та 20 хвилини кілька вибухів пролунали у Кропивницькому. Щодо вибухів у західних областях - інформації поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Рівненській, Волинській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.