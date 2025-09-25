ua en ru
РФ вивела з ладу чотири дільниці залізниці: які потяги затримуються

Україна, Четвер 25 вересня 2025 08:31
РФ вивела з ладу чотири дільниці залізниці: які потяги затримуються
Автор: Наталія Кава

Минулої ночі російська армія знову завдала удару по "Укрзалізниці". Знеструмлено чотири дільниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Попередньо, постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури.

Станом на 08:00 продовжуємо рух під резервними тепловозами, затримки фіксуються для наступних поїздів:

  • №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09);
  • №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09);
  • №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47);
  • №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01);
  • №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18);
  • №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17);
  • №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10);
  • №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

Також відомо, що через відсутність напруги затримується приміський потяг, маршрут якого пролягає через Миколаївщину та Одещину.

"Поїзд №6403 Мартинівська - Одеса курсує зі станції Колосівка із затримкою 2,5 години. Вже в дорозі та продовжуємо рух за маршрутом", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, раніше компанія повідомила, що у Миколаївській та Кіровоградській областях знеструмлено ділянки залізниці через ворожі обстріли.

Атака РФ на залізничні колії

Нагадаємо, раніше ми писали, що починаючи з липня росіяни розпочали хвилю масових атак на залізничну інфраструктуру України.

Наприклад 17 вересня УЗ повідомила, що росіяни завдали удару по залізниці, в результаті чого сталося знеструмлення і потяги Дніпропетровського напрямку їхали із затримкою.

