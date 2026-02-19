ua en ru
РФ повредила крупнейшую котельную Лозовой: в городе нет воды, без тепла 16 000 абонентов

Четверг 19 февраля 2026 06:01
РФ повредила крупнейшую котельную Лозовой: в городе нет воды, без тепла 16 000 абонентов Фото: место прилета в Лозовой (facebook.com/SergiySelenskyy)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне обстреляли Лозовскую громаду на Харьковщине, в результате повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения. Тысячи людей остались без воды и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на мэра Лозовой Сергея Зеленского.

Как сообщил мэр, в результате атаки РФ обесточена крупнейшая котельная Лозовой - от нее зависят почти 16 тысяч абонентов.

"Этой ночью еще сохраняется минусовая температура. Все силы направили, чтобы сохранить сети и дать тепло людям. Без указаний коммунальщиков прошу не вмешиваться во внутридомовые сети. Действуют Пункты Несокрушимости", - написал Зеленский.

По его словам также из-за атаки врага есть повреждения критической инфраструктуры, возникли серьезные проблемы с водоснабжением.

"Коммунальщики и энергетики до сих пор на объектах. Делают все возможное, но восстановить подачу воды пока не удается", - добавил чиновник.

Также известно - власть имеет определенные решения в связи с ситуацией, которая сложилась. Однако, по словам мэра, публично решение не обсуждают ради безопасности людей и самих объектов.

Фото: последствия удара по Лозовой (facebook.com/SergiySelenskyy)

Напомним, в январе этого года РФ уже атаковала критическую инфраструктуру Лозовой. Тогда по городу было нанесено около 14 ударов за два часа.

Как известно, в целом для россиян обстрел Харьковщины - привычная и довольно частая практика. Например, РБК-Украина писало недавно, как враг бросил ракеты на Харьков и область - сообщалось о пострадавших и блэкаут.

