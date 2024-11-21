В ВСУ сообщили о пусках ракет по Украине с российской стратавиации Ту-95

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 фиксировались в воздушном пространстве. Борты, вероятно, совершили пуски ракет в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В воздухе находятся самолеты Ту-95", - передали военные в 05:43

После этого в Силах обороны Украины отметили, что "предположительно осуществлены пуски крылатых ракет Х-101" этими бортам Ту-95 в районе Энгельса.

О каком количестве бортов данных самолетов идет речь - не уточняется. При этом мониторинговые группы писали о 6 стратегических бомбардировщиках Ту-95МС.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", 4 борта этих самолетов совершили пусковые маневры двумя волнами. В случае, если такие пуски были реальными, то ракеты Х-101 могут попасть в воздушное пространство Украины около 06:40.

Также представители мониторинговых групп добавляют, что российские Ту-95МС продолжали движение в сторону Каспийского моря.

Ракетный обстрел Украины 21 ноября

Добавим, перед этим стало известно о взлете в России МиГ-31К, являющегося носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". С этим связана масштабная воздушная тревога в Украине.

После этого фиксировалось движение скоростной цели в сторону Днепра, и в городе были слышны взрывы.