По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетной атаки

По всей территории Украины к утру, 21 ноября, была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушной тревоги и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Сигналы тревоги раздались в столице и ряде областей почти одновременно, около пяти утра.

Однако уже через несколько минут "покраснела" вся карта страны.

"Угроза применения баллистического вооружения, область, где объявлена воздушная тревога", - проинформировали военные.

Отметим, мониторинговые группы пишут об вылете в России МиГ-31К, соответственно есть угроза пуска по Украине во время атаки аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал".

"Скоростная цель в направлении Днепра с востока", - сообщили в Воздушных силах в 05.18.

Кроме того, военные уточнили, что воздушная тревога в Украине была объявлена ​​из-за взлета МиГ-31К.

Обновлено: запуск ракет с российской стратавиации Ту-95

Как позже сообщили в Воздушных силах, в воздухе находятся российские стратегические бомбардировщики Ту-95.

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса", - рассказали военные в 5:47.

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, что этот ракетный удар со стороны РФ по Украине происходит после вчерашних сообщений о якобы подготовке страны-агрессора к "масштабному обстрелу" 20 ноября. Из-за угрозы подобного обстрела в Украине даже приостанавливал работу ряд иностранных посольств, в том числе США.

Детальнее об этом - читайте в материале РБК-Украина "Реальная угроза или ИПСО? Что известно о "серьезной атаке" и закрытии посольств в Украине".

Отметим, что комментируя предупреждение посольства США о возможной угрозе обстрелов со стороны России, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко обратил внимание, что росармия месяцами накапливала ракеты.

При этом президент Владимир Зеленский, реагируя на распространение сообщений об угрозе серьезной атаки со стороны оккупантов, подчеркнул, что такие панические сообщения только помогают стране-агрессору России.

Глава государства напомнил, что с начала полномасштабной войны Украина прошла множество жестоких и подлых ударов России. Потому, как подчеркнул Зеленский, на воздушную тревогу необходимо всегда обращать внимание.