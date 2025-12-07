РФ выпустила по Украине более 3000 боеприпасов за неделю: Зеленский показал масштабы террора

В течение последних дней Россия значительно усилила массированные удары по украинским городам и общинам. Враг нанес массированные комбинированные удары.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

По его словам, только за эту неделю оккупанты выпустили по Украине более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиабомб и почти 70 ракет различных типов.

Главными целями российских атак остаются объекты инфраструктуры, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Зеленский отметил, что очередной массированный удар произошел и сегодня: Россия применила более 240 дронов и пять баллистических ракет, из-за чего зафиксированы повреждения в семи областях.

"К сожалению, есть погибшие в Славянске и на Черниговщине. Мои соболезнования родным и близким", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работу с международными партнерами над усилением противовоздушной обороны.

"Приоритет очевиден - больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее", - добавил Зеленский, поблагодарив всех, кто помогает обороне Украины.