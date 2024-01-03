РФ выпустила по Киеву десять "Кинжалов", а в Белгороде снова были взрывы: новости за 2 января
Вчера, 2 января, россияне в течение дня вели обстрел украинских городов. В частности под вражеский удар попали Киев и Харьков. Однако в российском Белгороде в течение дня также было "громко".
РБК-Украина собрало главные новости за 2 января.
Война России против Украины: последние новости
- Россия выпустила по Украине несколько десятков дронов;
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Оккупанты используют в Мариуполе тактику "живого щита";
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В Белгороде раздались мощные взрывы;
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Украинские воины в Запорожском направлении уничтожили россиян ударом с артиллерии.
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Военные РФ обстреляли Никополь.
Массированный удар россиян по Украине 2 января
Напомним, российские оккупанты 2 января атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". Главной целью удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.
По данным спасателей, в результате обстрела по Украине, общее количество пострадавших более 120 человек.
Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.
Обстрел Белгорода
Вчера утром в российском Белгороде уже было "беспокойно". Жители сообщали о мощных взрывах.
В то же время Минобороны страны-агрессора заявило о якобы сбитии украинских ракет "Ольха" в небе над областью.
В Японии из-за землетрясения уже более полусотни погибших
В Японии из-за мощных землетрясений погибли 57 человек. В отдельных населенных пунктах страны сильно повреждены дома.
Напомним, еще 1 января стало известно о сильных землетрясениях в Японии. Всего их зафиксировали более 100 за 12 часов. Самая мощная - магнитудой 7,6 балла.
Партизаны проникли на завод авиационной и ракетной техники в России
Представители Сил сопротивления зафиксировали на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в Тамбовской области склады с готовым оборудованием. Соответствующую информацию партизаны передали Силам обороны Украины.
В подполье отметили, что движению удалось привлечь к сотрудничеству работника этого завода, являющегося важным военно-промышленным предприятием страны-агрессора, выпускающего оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.
ВСУ уничтожили вражеский разведывательный комплекс "Ястреб-АВ"
Военные Вооруженных сил Украины уничтожили самый современный вражеский разведывательный комплекс "Ястреб-АВ".
Отметим, что вчера утром российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что оккупационные войска в Украине получили "Ястреб-АВ".
Ранее о применении этой РЛС россияне не сообщали, ее испытания завершились только в 2021 или 2022 году.
Финляндия ужесточила визовые требования
Финляндия повысила суточное финансовое требование для путешественников до 50 евро в день поездки. Также страна ввела обязательства по поддержке визы Шенгенской зоны по содержанию и размещению.
Ужесточение требований к визам вводятся с января этого года.
Правоохранители вывезли из Авдеевки группу людей
"Белым ангелам" удалось вывезти еще шесть человек из Авдеевки. Среди эвакуированных были и тяжело ранены.
Правоохранители поделились историями эвакуированных жителей Авдеевки.
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