РФ выпустила по Киеву десять "Кинжалов", а в Белгороде снова были взрывы: новости за 2 января

Вчера, 2 января, россияне в течение дня вели обстрел украинских городов. В частности под вражеский удар попали Киев и Харьков. Однако в российском Белгороде в течение дня также было "громко".

Война России против Украины: последние новости

Массированный удар россиян по Украине 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". Главной целью удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

По данным спасателей, в результате обстрела по Украине, общее количество пострадавших более 120 человек.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

Обстрел Белгорода

Вчера утром в российском Белгороде уже было "беспокойно". Жители сообщали о мощных взрывах.

В то же время Минобороны страны-агрессора заявило о якобы сбитии украинских ракет "Ольха" в небе над областью.

В Японии из-за землетрясения уже более полусотни погибших

В Японии из-за мощных землетрясений погибли 57 человек. В отдельных населенных пунктах страны сильно повреждены дома.

Напомним, еще 1 января стало известно о сильных землетрясениях в Японии. Всего их зафиксировали более 100 за 12 часов. Самая мощная - магнитудой 7,6 балла.

Партизаны проникли на завод авиационной и ракетной техники в России

Представители Сил сопротивления зафиксировали на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в Тамбовской области склады с готовым оборудованием. Соответствующую информацию партизаны передали Силам обороны Украины.

В подполье отметили, что движению удалось привлечь к сотрудничеству работника этого завода, являющегося важным военно-промышленным предприятием страны-агрессора, выпускающего оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой.

ВСУ уничтожили вражеский разведывательный комплекс "Ястреб-АВ"

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили самый современный вражеский разведывательный комплекс "Ястреб-АВ".

Отметим, что вчера утром российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что оккупационные войска в Украине получили "Ястреб-АВ".

Ранее о применении этой РЛС россияне не сообщали, ее испытания завершились только в 2021 или 2022 году.

Финляндия ужесточила визовые требования

Финляндия повысила суточное финансовое требование для путешественников до 50 евро в день поездки. Также страна ввела обязательства по поддержке визы Шенгенской зоны по содержанию и размещению.

Ужесточение требований к визам вводятся с января этого года.

Правоохранители вывезли из Авдеевки группу людей

"Белым ангелам" удалось вывезти еще шесть человек из Авдеевки. Среди эвакуированных были и тяжело ранены.

Правоохранители поделились историями эвакуированных жителей Авдеевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.