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ВСУ уничтожили самую современную российскую РЛС. Россия лишь недавно отправила ее на войну

Украина, Вторник 02 января 2024 21:03
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ВСУ уничтожили самую современную российскую РЛС. Россия лишь недавно отправила ее на войну Фото: ВСУ уничтожили вражеский разведывательный комплекс "Ястреб-АВ" (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили самый современный вражеский разведывательный комплекс "Ястреб-АВ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Военные объяснили, что во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73 морского центра ССО обнаружил комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ".

Операторы Сил специальных операций вместе с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS.

"В результате огневого поражения комплекс "Ястреб-АВ" противника уничтожен", - отметили военные.

Отметим, что "Ястреб-АВ" считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии.

С помощью РЛС он может отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций.

Сегодня утром российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что оккупационные войска в Украине получили "Ястреб-АВ". Ранее о применении этой РЛС россияне не сообщали, ее испытания завершились лишь в 2021 или 2022 году.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

В Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

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