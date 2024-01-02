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Военные РФ обстреляли Никополь: есть раненые и разрушения (фото)

Никополь, Вторник 02 января 2024 15:34
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Военные РФ обстреляли Никополь: есть раненые и разрушения (фото) Фото: россияне атаковали Никополь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня, 2 января, снова атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате вражеского удара пострадало 2 человека, а город подвергся разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Из-за российской атаки в городе были ранены два человека: 50-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один пострадавший 59 лет будет лечиться амбулаторно.

Фото: россияне атаковали Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Вражеские снаряды наделали беды в городе. Повреждены частное и промышленное предприятия, детсад, парковая инфраструктура, торговый павильон", - сообщил Лысак.

По его словам, из-за атаки РФ в городе также изуродованы:

  • 3 многоэтажки,
  • 16 частных домов
  • 5 хозяйственных сооружений, 2 - уничтожены.
  • авто,
  • линия электропередач,
  • газопроводы.

Ночная атака беспилотниками по территории Украины

В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине 35 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

В Киеве обломки сбитых беспилотников рухнули в двух районах города. На месте падения возникли пожары.

В новогоднюю ночь российские террористы атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

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