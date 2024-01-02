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Финляндия ужесточила визовые требования

Вторник 02 января 2024 20:46
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Финляндия ужесточила визовые требования Иллюстративное фото: Финляндия ужесточила требования к визам (unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

Финляндия повысила суточное финансовое требование для путешественников до 50 евро на день поездки. Также страна ввела обязательства по поддержке визы Шенгенской зоны относительно содержания и размещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Финляндии.

Ужесточение требований к визам вводятся с января этого года.

В заявлении финского внешнеполитического ведомства говорится, что теперь для краткосрочного пребывания путешественник должен иметь 50 евро в день, проведенный в Финляндии, вместо предыдущих 30 евро.

"Это требование к капиталу применяется к поездкам продолжительностью менее 90 дней", - говорится в сообщении.

Такое новшество объясняется ростом стоимости жизни в Финляндии.

Кроме того, с 1 января страна начинает применять статью 14.4 Визового кодекса Европейского Союза, позволяющую ввести обязательства по содержанию и проживанию.

"После этого тот факт, что гражданин Финляндии или лицо, проживающее в Финляндии с видом на жительство, берет на себя обязательство финансировать поездку заявителя на визу, может быть принято во внимание при рассмотрении визы", - рассказали в МИД.

Также в финском министерстве добавили, что лицо, приглашающее путешественника, должно заполнить форму обязательств по содержанию "как приложение к визовому заявлению".

Разрешения на проживание беженцам из Украины

Ранее сообщалось, что в январе прошлого года Иммиграционная служба Финляндии объявила, что все разрешения на проживание, предоставленные украинцам для временной защиты, будут автоматически продлены до 4 марта 2024 года.

Также в ведомстве тогда отметили, что карточки вида на жительство, выданные для временной защиты, могут быть использованы для подтверждения законного пребывания украинцев в Финляндии и предоставления права на работу.

Напомним также, что в конце декабря премьер Финляндии Петтери Орпо анонсировал новые меры по безопасности страны и ее границ.

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