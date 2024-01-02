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Масштабный обстрел Украины 2 января: возросло количество жертв

Украина, Вторник 02 января 2024 17:21
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Масштабный обстрел Украины 2 января: возросло количество жертв Фото: россияне обстреляли Украину (t.me kharkivoda)
Автор: Карина Левицкая

В Украине возросло количество жертв и пострадавших в результате сегодняшней массированной атаки Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным спасателей, по состоянию на 17:00 количество пострадавших, в результате сегодняшних обстрелов по Украине, возросло до 127. Известно, что 5 человек погибли.

ГСЧС сообщила, что в городах до сих пор работают бригады спасателей:

  • продолжается ликвидация пожаров по двум адресам в Подольском районе Киева,
  • в Харькове ведутся работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома.
Фото: россияне обстреляли Украину (t.me/dsns_telegram)

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российских ракет. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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