В Японии из-за землетрясения уже более полсотни погибших

В Японии из-за мощных землетрясений погибли 57 человек. В отдельных населенных пунктах страны сильно повреждены здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Как отмечает издание, сегодня, 2 января, спасатели пытались найти погибших под завалами домов после землетрясений. Однако полный масштаб разрушений остается неизвестным, а завалы и разрушенные дороги мешают доставке помощи и проведению спасательных операций.

По данным префектуры Исикава, среди 57 жертв - 24 человека в городе Вадзима, 20 в городе Судзу и пять в городе Нанао.

"Ситуация катастрофическая, поскольку около 90 процентов домов полностью или почти полностью разрушены", - заявил мэр города Судзу Масухиро Изумия.

Более 100 землетрясений в Японии

Напомним, еще вчера, 1 января, стало известно о сильных землетрясениях в Японии. Всего их зафиксировали более 100 за 12 часов. Самое мощное - магнитудой 7,6 балла.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений.

США уже предложили помощь пострадавшим из-за катаклизма.