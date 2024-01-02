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Украинские воины на Запорожском направлении уничтожили россиян ударом из артиллерии (видео)

Запорожская область, Вторник 02 января 2024 17:47
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Украинские воины на Запорожском направлении уничтожили россиян ударом из артиллерии (видео) Архивное фото: Украинские воины на Запорожском направлении уничтожили россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины ударили по позициям россиян в Запорожской области. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники "выкурили" из нор оккупантов и всыпали им свинца", - говорится в заявлении.

На Запорожском направлении аэроразведчики ГПСУ обнаружили вражеские позиции и скорректировали туда огонь артиллерии.

"Только захватчики вылезли из нор, сразу получили добавки. Из 7 оккупантов только 2 удалось убежать", - пишут пограничники.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 января, составили 810 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 13 ББМ и 49 артсистем врага.

Также Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили позицию россиян и ударили по ней. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

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