РФ использует тему "иностранных журналистов" для очередной пропагандистской махинации, - ЦПД

Российская пропаганда продолжает распространять провокационные заявления о допуске иностранных журналистов в Покровск, Мирноград и Купянск. Таким образом Кремль хочет создать иллюзию "гуманности и миролюбия" РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что иностранные журналисты якобы "проявляют очень большой интерес" к этому предложению. В то же время, по его словам, Украина "препятствует инициативе Путина".
Песков добавил, что Украина якобы пытается скрыть "тяжелое положение своих войск".
"Подобная риторика - очередная пропагандистская махинация Кремля, направленная на создание иллюзии "гуманности и миролюбия" России и обвинения Украины в препятствовании российским квазигуманитарным предложениям", - пояснили в ЦПД.
В публикации указали на показательный факт, что приглашение немецким журналистам прислал экс-помощник депутата немецкой партии "Альтернатива для Германии" Евгения Шмидта - Владимир Сергиенко.
"По публичным данным, он мог быть завербован ФСБ и выполняет задания российских спецслужб, прикрываясь журналистской деятельностью", - отметили в ЦПД.
Напомним, 30 октября, российское минобороны сообщило, что российский диктатор Владимир Путин приказал допустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в Покровск, Мирноград и Купянск. Таким образом РФ хочет подтвердить якобы окружение ВСУ в этих городах.
Страна-агрессор даже выразила "готовность" остановить боевые действия на 5-6 часов, чтобы журналисты посетили эти населенные пункты.
В МИД Украины напомнили, что РФ уже нарушала свои же обещания во время боев за Иловайск. Спикер министерства Георгий Тихий подчеркнул, что Украина не рекомендует журналистам доверять "разрешению" российского диктатора.
Отметим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал фейком вброс россиян об "окружении" украинских войск в Покровске и Купянске. Он сообщил, что никакого блокирования ВСУ там нет.