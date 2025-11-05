РФ использует тему "иностранных журналистов" для очередной пропагандистской махинации, - ЦПД

Приглашение журналистов

Напомним, 30 октября, российское минобороны сообщило, что российский диктатор Владимир Путин приказал допустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в Покровск, Мирноград и Купянск. Таким образом РФ хочет подтвердить якобы окружение ВСУ в этих городах.

Страна-агрессор даже выразила "готовность" остановить боевые действия на 5-6 часов, чтобы журналисты посетили эти населенные пункты.

В МИД Украины напомнили, что РФ уже нарушала свои же обещания во время боев за Иловайск. Спикер министерства Георгий Тихий подчеркнул, что Украина не рекомендует журналистам доверять "разрешению" российского диктатора.

Отметим, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал фейком вброс россиян об "окружении" украинских войск в Покровске и Купянске. Он сообщил, что никакого блокирования ВСУ там нет.