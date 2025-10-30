Украина ответила на абсурдную идею Путина о "коридоре" для журналистов: помним Иловайск

Украина не рекомендует журналистам доверять "разрешению" российского диктатора Владимира Путина посетить Покровск и Купянск. Москва уже нарушала свои же обещания во время боев за Иловайск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

"Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина по поводу "коридоров" в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, чем заканчиваются такие предложения - 29 августа 2014 года в Иловайске", - отметил Тихий.

Он обратил внимание, что глава Кремля хочет только затягивать войну. Он никогда не выполнял свои обещания о прекращении огня.

Тихий призвал журналистов не помогать диктатору оправдывать свои преступления при помощи российских провокаций против журналистов.

"Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", - обратил внимание спикер МИД.

Стоит заметить, что в августе 2014 года воины ВСУ попали в окружение в Иловайске. В ночь на 29 августа украинским военнослужащим был предложен так называемый "зеленый коридор" для выхода из окружения.

Колонны начали двигаться по согласованному маршруту, но в момент выхода столкнулись с огнем со стороны врага. Было много погибших и раненых.