РФ використовує тему "іноземних журналістів" для чергової пропагандистської махінації, - ЦПД

Російська пропаганда продовжує поширювати провокаційні заяви щодо допуску іноземних журналістів до Покровська, Мирнограда та Куп’янська. Таким чином Кремль хоче створити ілюзію "гуманності й миролюбності" РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Сьогодні, 5 листопада, речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що іноземні журналісти нібито "виявляють дуже великий інтерес" до цієї пропозиції. Водночас, за його словами, Україна "перешкоджає ініціативі Путіна".
Пєсков додав, що Україна буцімто намагається приховати "скрутне становище своїх військ".
"Подібна риторика - чергова пропагандистська махінація Кремля, спрямована на створення ілюзії "гуманності й миролюбності" Росії та звинувачення України в перешкоджанні російським квазігуманітарним пропозиціям", - пояснили в ЦПД.
У дописі вказали на показовий факт, що запрошення німецьким журналістам надіслав експомічник депутата німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Євгена Шмідта - Володимир Сергієнко.
"За публічними даними, він міг бути завербований ФСБ і виконує завдання російських спецслужб, прикриваючись журналістською діяльністю", - зазначили в ЦПД.
Нагадаємо, 30 жовтня, російське міноборони повідомило, що російський диктатор Володимир Путін наказав допустити іноземних журналістів, зокрема й українських, до Покровська, Мирнограда і Куп'янська. Таким чином РФ хоче підтвердити нібито оточення ЗСУ у цих містах.
Країна-агресорка навіть висловила "готовність" зупинити бойові дії на 5-6 годин, щоб журналісти відвідали ці населені пункти.
В МЗС України нагадали, що РФ вже порушувала свої ж обіцянки під час боїв за Іловайськ. Спікер міністерства Георгій Тихий наголосив, що Україна не рекомендує журналістам довіряти "дозволу" російського диктатора.
Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав фейком вкид росіян про "оточення" українських військ у Покровську та Куп'янську. Він повідомив, що жодного блокування ЗСУ там немає.