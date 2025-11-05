РФ використовує тему "іноземних журналістів" для чергової пропагандистської махінації, - ЦПД

Сьогодні, 5 листопада, речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що іноземні журналісти нібито "виявляють дуже великий інтерес" до цієї пропозиції. Водночас, за його словами, Україна "перешкоджає ініціативі Путіна".

Пєсков додав, що Україна буцімто намагається приховати "скрутне становище своїх військ".

"Подібна риторика - чергова пропагандистська махінація Кремля, спрямована на створення ілюзії "гуманності й миролюбності" Росії та звинувачення України в перешкоджанні російським квазігуманітарним пропозиціям", - пояснили в ЦПД.

У дописі вказали на показовий факт, що запрошення німецьким журналістам надіслав експомічник депутата німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Євгена Шмідта - Володимир Сергієнко.

"За публічними даними, він міг бути завербований ФСБ і виконує завдання російських спецслужб, прикриваючись журналістською діяльністю", - зазначили в ЦПД.