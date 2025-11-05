ua en ru
РФ наращивает выпуск реактивных КАБов УМПБ-5Р и "Гром-1Е": сколько планируют изготовить

Среда 05 ноября 2025 09:45
Фото: РФ наращивает выпуск реактивных КАБов "Гром-1Е" и УМПБ-5Р (росСМИ)
Автор: Константин Широкун, Ульяна Безпалько

Промышленность РФ до конца года планирует выпустить около 250 ракет "Гром-1Е" и ориентировочно до 500 реактивных КАБов УМПБ-5Р.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины".

"Один из источников в Силах обороны объясняет: россияне сейчас работают над тем, чтобы нарастить дальность этих бомб, например, добавляя больше топлива и уменьшая количество взрывчатки", - говорится в материале.

По данным РБК-Украина, до конца этого года россияне хотят изготовить около 250 единиц "Гром-1Е" и ориентировочно 500 УМПБ-5Р. Однако в дальнейшем эти объемы могут быть больше.

Борьба с реактивными КАБами

Эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский подчеркнул, что даже с дальнобойными КАБами можно бороться имеющимися силами ПВО.

"И учитывая то, что по сообщению Воздушных сил было поражено две из трех таких бомб (УМПБ-5Р) в Одесской области - значит, цель дозвуковая, и по ней можно работать. Но говорить, что сейчас российские реактивные КАБы начнут падать на Киев и мы с этим ничего не сделаем - пока такого объективно нет", - отметил Киричевский.

Как работают реактивные КАБы

Россия начала наращивать применение управляемых авиабомб на фронте еще с конца 2023 года. За их основу взяли советские фугасные авиабомбы, например ФАБ-250 и ФАБ-500, которые оснастили универсальным модулем планирования и коррекции полета (УМПК). Их, как правило, запускают с истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В течение сентября-октября РФ разрабатывала и сейчас вышла на окончательное боевое опытное использование авиационных бомб с новыми модулями управления. Они предусматривают, что дальность, боевой радиус таких бомб будет равняться около 200 км.

За счет добавления реактивного двигателя новые КАБы стали больше похожими на крылатую мини-ракету и получили повышенную дальность - вместо 80 километров, как это фиксировалось до сих пор. Из-за повышенной дальности, до 200 километров, самолет-носитель может не приближаться к зоне работы украинской ПВО.

Первые удары новыми КАБами уже были зафиксированы, в частности, по Днепру, в Полтавской и Одесской областях - относительно тыловых районах нашей страны. Пока что были лишь единичные применения новых реактивных авиабомб. Однако, по данным военной разведки, Россия уже переходит к серийному производству этого вооружения.

В информационном пространстве можно встретить разные названия этой бомбы. Иногда их называют "Гром-1Е" - это другое гибридное вооружение, которое враг периодически применяет по Украине еще с начала 2023 года. Но недавние атаки по Полтавщине и Одесской области были, скорее всего, осуществлены реактивными КАБами под названием УМПБ-5Р - бомбами с реактивным двигателем.

Напомним, 24 октября оккупанты впервые применили модифицированные реактивные управляемые авиабомбы типа УМПБ-5 на территории Одесской области.

Также сообщалось, что 18 октября РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой Харьковской области. Известно, что бомба пролетела 130 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

