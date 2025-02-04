РФ ударила по железнодорожному депо в Днепропетровской области

Российская армия во вторник, 4 февраля, обстреляла одно из железнодорожных депо в Днепропетровской области. Предварительно, железнодорожники не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании уточнили, что в результате обстрела были серьезно повреждены инфраструктура и помещения структурного подразделения. Также обломками посечен пассажирский подвижной состав.

"Прилагаем усилия для минимизации влияния на движение поездов в регионе - выводим на маршруты резервные поезда", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрела были раненые и повреждения

Ночная атака по территории Украины

Сегодня ночью российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также в части Черкасской области. Во время атаки дронов в Киеве во время атаки дронов раздавались взрывы.

