ua en ru
Вт, 21 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области

Вторник 21 января 2025 08:31
UA EN RU
Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области Иллюстративное фото: россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрела есть раненые и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как пишет "Укрзализныця", в результате атаки:

  • ранения получили двое железнодорожников. Один из них был госпитализирован;
  • повреждены здания и подвижной состав.

Обстрелы Украины

Россия во время полномасштабной войны систематически обстреливает территорию Украины, используя ракеты, дроны, артиллерию и авиацию. Целью атак часто становятся критическая инфраструктура, жилые районы, энергетические объекты, а также военные объекты. Также враг применяет иранские дроны-камикадзе, которые атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

Вечером, 20 января, террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке - россияне запустили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed с нескольких направлений.

В частности, в ночь на 20 января Россия атаковала Украину более чем 140 единицами дронов. Тогда же противовоздушной обороне (ППО) удалось уничтожить 93 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла 1600 солдат и рекордное количество техники, - Генштаб
DAILY
Подальше от Москвы. Как война изменила украинский книжный рынок
Катерина Гончарова, Юлия Гаюк Подальше от Москвы. Как война изменила украинский книжный рынок