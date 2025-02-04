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РФ вдарила по залізничному депо у Дніпропетровській області

Вівторок 04 лютого 2025 11:25
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РФ вдарила по залізничному депо у Дніпропетровській області Ілюстративне фото: РФ вдарила по залізниці у Дніпропетровській області 4 лютого(facebook.com Ukrzaliznytsia )
Автор: Наталія Кава

Російська армія у вівторок, 4 лютого, обстріляла одне із залізничних депо у Дніпропетровській області. Попередньо, залізничники не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

У компанії уточнили, що внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу. Також уламками посічено пасажирський рухомий склад.

"Докладаємо зусиль для мінімізації впливу на рух поїздів у регіоні - виводимо на маршрути резервні поїзди", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу були поранені й пошкодження

Нічна атака по території України

Сьогодні вночі російська армія запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області. Під час атаки дронів у Києві під час атаки дронів лунали вибухи.

Також Росія атакувала дронами Черкаську область, там зафіксовано влучання у підприємства.

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Укрзалізниця Війна в Україні Дніпропетровська область
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