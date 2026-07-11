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РФ ударила дроном по предприятию в Харькове, есть раненые

11:40 11.07.2026 Сб
1 мин
Что известно о последствиях нового удара РФ по Харькову?
aimg Мария Науменко
РФ ударила дроном по предприятию в Харькове, есть раненые Фото: экстренные службы работают на месте удара РФ (facebook.com/DSNSKharkiv)
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Утром 11 июля Харьков снова оказался под ударом российских беспилотников. Один из них попал в гражданское предприятие, в результате чего пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Около 10:37 Терехов сообщил, что вражеский дрон "Италмас" ударил по Немышлянскому району города.

Впоследствии стало известно, что удар пришелся по гражданскому предприятию. Сначала сообщалось о трех пострадавших, однако уже через десять минут их количество возросло до семи.

По данным Синегубова, в результате атаки повреждено складское помещение и семь автомобилей. На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Шевченковском районе Харькова зафиксировали падение еще одного российского беспилотника. Информацию о последствиях этого инцидента уточняют.

Напомним, утром 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Харькову. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Немышлянском районе, в результате чего погибли два человека, а десятки жителей, среди которых дети, получили ранения.

Кроме того, ударный дрон атаковал АЗС в Киевском районе, где возник пожар.

Впоследствии количество пострадавших в Немышлянском районе выросло до 42, а на месте удара продолжались аварийно-спасательные работы.

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