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РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Чернигове, есть раненый

13:40 11.07.2026 Сб
1 мин
Что известно о последствиях атаки?
aimg Татьяна Степанова
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Чернигове, есть раненый Фото: Россия ударила по объекту критической инфраструктуры в Чернигове (facebook.comDSNSKyi)
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Российские войска днем 11 июля нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. Пострадал сотрудник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"Врагом нанесен удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеской атаки ранение получил сотрудник объекта", - сообщили в горсовете.

Кроме того, по предварительной информации, повреждены окна в трех частных жилых домах.

Корреспондент РБК-Украина сообщает, что в Чернигове еще раздаются взрывы.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 11 июля Россия атаковала Украину баллистическими и управляемыми авиационными ракетами, а также 121 ударным дроном. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.

В частности,российские войска в очередной раз атаковали баллистикой Киев . Попадания зафиксированы в нескольких районах столицы, пострадали 11 человек, среди них - ребенок.

Утром 11 июля Харьков оказался под ударом российских беспилотников. Один из них попал в гражданское предприятие, в результате чего пострадали.

Также россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли два человека, один мужчина ранен.

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