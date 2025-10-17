ua en ru
В Киеве и области отменили экстренные отключения

Киев, Пятница 17 октября 2025 10:35
В Киеве и области отменили экстренные отключения Фото: в Киеве отменили экстренные отключения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Днем, 17 октября, в Киеве и Киевской области энергетики отменили экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев, Киевская область: экстренные отключения отменены. В случае изменений будем оперативно вас информировать", - пояснили в компании.

Отключения света

В последние дни Украина снова столкнулась с масштабными перебоями в электроснабжении из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. Поврежденные подстанции и линии электропередач приводят к временным отключениям света в разных регионах страны.

Последствия атак ощутимы как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать убытки и восстановить подачу электроэнергии.

В то же время эксперты предупреждают, что восстановление полного объема электроснабжения может занять несколько дней в зависимости от масштаба повреждений.

Напомним, что сегодня утром, 17 октября, сразу в нескольких областях по распоряжению "Укрэнерго" введены аварийные отключения света.

Как известно, из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях сейчас введены аварийные отключения.

В частности с утра по команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области также были применены экстренные отключения.

Стоит отметить, что вечером 16 октября "Укрэнерго" приказало ввести на всей территории Украины экстренные отключения электроэнергии. Это произошло из-за повреждения энергосистемы в результате многочисленных российских терактов.

Кроме того, по указанию "Укрэнерго" в большинстве регионов введен ряд ограничений на использование электроэнергии для промышленности.

