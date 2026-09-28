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В "Добробуте" сделали заявление после удара РФ: есть пострадавшие, медцентр остановит работу

18:15 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
В "Добробуте" сделали заявление после удара РФ: есть пострадавшие, медцентр остановит работу Фото: последствия вражеской атаки на "Добробут" (МОЗ)
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Российские оккупанты ударили в понедельник, 28 сентября, по медицинскому центру "Добробут" в Киеве. В результате вражеской атаки есть раненые, центр временно остановит работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прессслужбы "Добробута" и МОЗ.

"Сегодня враг уже второй раз ударил по нашему медицинскому центру на ул. Антоновича. Самое главное - все работники и посетители, к большому счастью, живы. Сейчас семь человек пострадали, шесть из них - работники Добробута", - говорится в заявлении.

На место "прилета" оперативно прибыли все свободные бригады "неотложной" сети и оказали пострадавшим медицинскую помощь, несколько человек доставлены в приемные отделения.

"Повреждены и горят верхние этажи, где расположена Академия Добробут, а также первые этажи, где пожар охватил помещение поликлиники. С первого по третий этажи из внутреннего двора взрывной волной выбило окна, также повреждено медицинское оборудование", - отметила прессслужба.

Фото: последствия вражеской атаки на "Добробут" (МОЗ)

На месте удара работают пожарные и ГСЧС. В результате атаки медицинский центр не будет работать в ближайшие дни, остальные медцентры "Добробута" продолжают свою работу.

Реакция МОЗ

"Атаки на медицинские учреждения по всей Украине происходят почти каждый день. Сегодня - не исключение: россияне ударили по медицинскому центру в центре Киева", - отметили в МОЗ.

Напомним, сегодня утром российские беспилотники ударили по Киеву. В результате обстрела были повреждены объекты в Оболонском и Шевченковском районах столицы, в частности АЗС и офисное здание.

Кроме того, российский дрон попал в здание Национальной академии наук в центре Киева. На событие отреагировал президент Владимир Зеленский, пообещавший РФ ответ на это преступление.

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