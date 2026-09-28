ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Часть здания - уничтожена полностью: репортаж с места удара по НАН в Киеве (фото, видео)

15:10 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Акимова aimg Дмитрий Левицкий
Часть здания - уничтожена полностью: репортаж с места удара по НАН в Киеве (фото, видео) Фото: россияне атаковали НАН Украины в Киеве (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российский дрон сегодня днем атаковал здание Национальной академии наук Украины прямо в историческом центре Киева. Часть здания разрушена, известно о погибших и пострадавших.

РБК-Украина побывало на месте трагедии и показывает, как выглядят последствия российского террора.

Что известно об ударе

Россияне нанесли удар посреди рабочего дня. По состоянию на 14:40 было известно о погибшей женщине и троих пострадавших. Пострадавшие госпитализированы.

Сейчас на месте удара работают спасатели: тушат пожар и ищут людей, которые могли находиться в здании в момент удара.

Полиция также перекрыла движение по улице Владимирской (от перекрестка с улицей Богдана Хмельницкого до перекрестка с бульваром Тараса Шевченко).

Как рассказал корреспонденту РБК-Украина один из очевидцев, находившийся в здании во время удара, атака произошла в обеденный перерыв.

"Я был внутри здания, говорят, что это реактивный дрон", - рассказал мужчина по имени Леонид.

Кроме того, в результате атаки был поврежден один из корпусов Министерства образования и науки Украины. Он расположен рядом со зданием НАН Украины.

Что известно о здании НАН Украины

Здание, где находится Национальная академия наук Украины, было построено еще в середине 19-го века. Сначала оно было двухэтажным, его проектировали как пансионат для девочек. А затем зданию достроили третий этаж.

В 1918 году здание стало местом для Украинской академии наук. Так было до этих дней.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева НАН Украины Атака дронов
Новости
Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева
Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики