Зеленский и военные определили первые прототипы оружия против реактивных "Шахедов"
Украина уже в ближайшее время получит усиление авиации. Кроме того, были определены первые прототипы оружия против реактивных "Шахедов" окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах разговора с Минобороны и военными, ответственными за планирование производства украинского оружия.
"Первое: утвердили наши дальнобойные операции на октябрь. Второе: определили направления для необходимой поставки для наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усиление", - отметил президент.
Зеленский также сообщил об обсуждении системы противодействия реактивным "Шахедам". В частности были определены первые прототипы, которые могут стать эффективным оружием.
"Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены по производству именно этого оружия. Работаем и по дополнительным защитным технологическим решениям, большему количеству эффективных перехватчиков", - заявил глава государства.
Обновлено в 21:18
Зеленский отметил, что каждую неделю продолжается работа с разработчиками и производителями перехватчиков, а также необходимых компонентов и всего, что должно дать ответ на российские реактивные дроны.
"Сейчас уже в боевых условиях применяются украинские перехватчики, эффективность еще недостаточна, но каждая неделя должна увеличивать процент сбития. Так и будет. Мы определили задачи на октябрь - конкретные объемы производства", - подчеркнул президент.
Он заявил, что это стратегическая задача, и на уровне Минобороны, ВСУ и каждого производителя есть четкие рамки, что нужно сделать.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Игорь Клименко заявил, что Украина испытывает собственные перехватчики реактивных дронов. Он отметил, что часть боевых групп уже ими пользуется.
Кроме того, министр обороны Евгений Хмара призвал профинансировать перехватчики для реактивных "Шахедов". Он подчеркнул, что деньги нужны уже этой осенью, чтобы производители успели закупить комплектующие и изготовить их.