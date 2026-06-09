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В Харькове зафиксировали серию попаданий вражеских БПЛА: что известно о последствиях

02:03 09.06.2026 Вт
2 мин
Где именно зафиксированы прилеты и разрушения?
aimg Екатерина Коваль
В Харькове зафиксировали серию попаданий вражеских БПЛА: что известно о последствиях Фото: на месте попаданий работают спасатели (facebook.com/DSNSKHARKIV)
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Ночью 9 июня Харьковщина подверглась массированной атаке вражеских дронов. В Чугуеве три человека погибли, в Харькове - пожары в двух районах и около десяти пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Чугуев: пятеро погибших

Враг нанес удары по городу Чугуев. В результате атаки три человека погибли. Еще один мужчина - 34 лет - получил острую реакцию на стресс. В городе вспыхнули пожары, на месте работают все экстренные службы.

Обновлено в 2:10

Количество жертв в Чугуеве возросло. По данным городского головы Галины Минаевой, в результате ракетной атаки пять человек погибли, еще трое ранены. Повреждены около восьми многоквартирных домов и более 10 частных.

Харьков: пожары в двух районах

Удары зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах. В результате атаки:

  • вспыхнули по меньшей мере 10 автомобилей;
  • горит кровля коммунального предприятия города;
  • около десяти человек пострадали.

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Также в Шевченковском районе дрон попал в крышу пятиэтажки - в доме напротив выбиты окна. На местах попаданий работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Над городом продолжают фиксировать вражеские беспилотники. Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя.

В воскресенье, 8 июня, российский дрон ударил по депо "Новой почты" в Харькове - здание вспыхнуло и частично обвалилось. В тот же день в селе Чистоводовка вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции во время обезвреживания другого дрона - погиб полицейский-взрывотехник, четверо получили ранения.

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