Киев под обстрелом в лютые морозы: все последствия атаки РФ на столицу

Киев, Вторник 03 февраля 2026 01:38
UA EN RU
Киев под обстрелом в лютые морозы: все последствия атаки РФ на столицу Фото: Киев под атакой РФ (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия атаковала Киев дронами и ракетами ночью 3 февраля. Обстрел столицы в очередной раз пришелся на пик сильных морозов в Украине.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях ночной атаки на Киев.

Главное

  • Киев атаковали дроны и баллистика
  • В городе раздавалась серия мощных взрывов
  • Есть информация о вызове медиков и разрушениях в Днепровском и Деснянском районах.

Чем атаковали

"Россияне решили в лютый мороз нанести по Киеву очередной массированный удар", - заявил Тимур Ткаченко, глава военной администрации города.

Сначала столица оказалась под налетом нескольких групп ударных дронов.

А потом к ним присоединилась баллистика из Брянской области. В городе раздавалась серия мощных взрывов.

Что известно о последствиях

По состоянию на 1:30 известно о вызовах медиков в Днепровский и Деснянский районы, по словам мэра Виталия Кличко.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили о возможном повреждении нескольких жилых многоэтажек, а также учебного заведения в Днепровском районе.

В Деснянском районе, предварительно, есть повреждения хозяйственной застройки.

Напомним, этой ночью Украина снова находится под комбинированным российским ударом. Взрывы также раздавались в Днепре и Харькове. Все подробности - собрали для вас в отдельном материале.

