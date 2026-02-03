Киев под обстрелом в лютые морозы: все последствия атаки РФ на столицу
Россия атаковала Киев дронами и ракетами ночью 3 февраля. Обстрел столицы в очередной раз пришелся на пик сильных морозов в Украине.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях ночной атаки на Киев.
Главное
- Киев атаковали дроны и баллистика
- В городе раздавалась серия мощных взрывов
- Есть информация о вызове медиков и разрушениях в Днепровском и Деснянском районах.
Чем атаковали
"Россияне решили в лютый мороз нанести по Киеву очередной массированный удар", - заявил Тимур Ткаченко, глава военной администрации города.
Сначала столица оказалась под налетом нескольких групп ударных дронов.
А потом к ним присоединилась баллистика из Брянской области. В городе раздавалась серия мощных взрывов.
Что известно о последствиях
По состоянию на 1:30 известно о вызовах медиков в Днепровский и Деснянский районы, по словам мэра Виталия Кличко.
В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили о возможном повреждении нескольких жилых многоэтажек, а также учебного заведения в Днепровском районе.
В Деснянском районе, предварительно, есть повреждения хозяйственной застройки.
Напомним, этой ночью Украина снова находится под комбинированным российским ударом. Взрывы также раздавались в Днепре и Харькове. Все подробности - собрали для вас в отдельном материале.