Под ударом Киев, Харьков и Днепр: все о комбинированной атаке на Украину

Вторник 03 февраля 2026 01:09
Под ударом Киев, Харьков и Днепр: все о комбинированной атаке на Украину Фото: в нескольких городах были слышны взрывы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 3 февраля россияне массированно атакуют Украину дронами и запускают баллистику. Под ударом оказались Киев, Харьков и Днепр.

РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Главное:

  • россияне запустили целые группы дронов;
  • под ударом беспилотников и баллистики оказались Киев, Харьков и Днепр;

Чем бьют россияне

По данным Воздушных сил, враг с вечера 2 февраля запустил по Украине группы дронов. Беспилотники фиксировались как минимум в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Одесской и Донецкой областях.

С наступлением новых суток оккупанты несколько раз запустили баллистику в направлении Харькова, Киева и Днепра

Где прогремели взрывы и первые детали

Киев

В столице в 00:24 объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения дронов. Уже через несколько минут в городе были слышны взрывы и работа ПВО, которые продолжаются до сих пор.

Обновлено в 01:10

В Киеве прозвучала серия громких взрывов. Оккупанты ударили баллистикой - ракеты летели из Брянска.

Харьков

Россияне начали атаковать Харьков еще с позднего вечера 2 февраля. Примерно в 02:40 враг ударил дроном по центру.

Начиная с 00:30 в городе раздалась целая серия взрывов. В этот момент оккупанты начали комбинированную атаку - летела баллистика и дроны. По словам мэра Игоря Терехова, удары были по Слободскому району.

Днепр

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, вражеские беспилотники летели в том числе на Днепр. Взрывы в городе были примерно в 00:10.

Обновлено в 01:10

В Днепре прозвучали повторные взрывы. На этот раз их было слышно на фоне угрозы баллистики.

